Sport: Fedriga, Fvg pronto ad abbracciare Azzurri a Udine e Trieste

In autunno la Nazionale e la Nazionale Under 21 saranno in Fvg per confrontarsi, rispettivamente, con Israele e IrlandaTrieste, 23 giu - "Il Friuli Venezia Giulia è orgoglioso di riabbracciare la Nazionale e la Nazionale Under 21 e sono certo che questo autunno i tifosi della nostra regione si ritroveranno a Udine e Trieste per accogliere le nostre squadre di bandiera e fare sentire loro tutto l'affetto, la passione e l'amore per il calcio che da sempre ci caratterizzano".Lo ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga dopo l'annuncio ufficiale che lunedì 14 ottobre allo Stadio Friuli-Bluenergy Stadium la Nazionale affronterà Israele in una partita valida per la Nations League, mentre il giorno successivo la Nazionale Under 21 scenderà in campo allo Stadio Rocco di Trieste contro l'Irlanda per l'accesso alle fasi finali degli Europei che si terranno nel 2025 in Slovacchia.Fedriga ha evidenziato che "si tratta di due appuntamenti rilevanti, per i quali la Regione ha dato e continuerà a dare il massimo supporto, che rappresentano una grande opportunità per il Friuli Venezia Giulia sia dal punto di vista sportivo sia della promozione turistica, la quale passa anche attraverso i grandi eventi. Questo tipo di iniziative, oltre ad aumentare la visibilità e la conoscibilità del Friuli Venezia Giulia, ha sempre positive ricadute sul tessuto economico". ARC/MA