Sport: Fedriga, Io sono Fvg con Udinese perché puntiamo a eccellenza

Udine, 20 ago - "Io Sono Friuli Venezia Giulia è un'idea partita dall'agroalimentare per farne un messaggio unico della nostra regione che non si disperdesse in mille rivoli e che puntasse al meglio del nostro territorio: l'Udinese è l'eccellenza dello sport e per questo la sosteniamo" Lo ha affermato oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nella Dacia Arena durante la conferenza stampa di presentazione dell'accordo in virtù del quale il marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia sarà sulla maglia dei giocatori dell'Udinese calcio, facendo di PromoTurismoFVG il main sponsor della squadra calcistica di serie A. Come ha spiegato il massimo esponente della Giunta regionale, "è una scelta di cuore ma anche di ragione, perché l'Udinese è in grado di garantirci una grandissima visibilità, avvalorata da uno studio che ha verificato l'impatto della sponsorizzazione. Ai giocatori bianconeri chiediamo di essere esempio per tanti ragazzi che prima che sportivi devono crescere per diventare uomini, passando attraverso i sacrifici e le difficoltà". All'evento, prima del patron dell'Udinese Giampaolo Pozzo, ha preso la parola anche l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, che ha parlato di "grande emozione, per essere non solo uomo del governo regionale ma anche tifoso dell'Udinese. Il Friuli Venezia Giulia ha scalato tante classifiche, bisogna semplicemente crederci e comunicare e con l'Udinese lo faremo ancora meglio". La presentazione si è tenuta poco prima della partita di esordio del campionato, con l'Udinese opposta sul suo terreno di gioco alla Juventus. ARC/PPH/gg