Sport: Fedriga, Provedel esempio professionalità e legame nostra terra

Trieste, 3 lug - "Ivan Provedel è l'esempio di come si possa emergere ad altissimi livelli in uno sport molto difficile - qual è il calcio professionistico - lavorando sodo, mantenendo i piedi per terra e conservando un forte legame con la propria terra d'origine. Siamo particolarmente orgogliosi che questo atleta, proclamato il miglior portiere dell'ultima stagione della Serie A, abbia saputo, partendo da una piccola località del Pordenonese come Cecchini di Pasiano, migliorare anno dopo anno giungendo fino alla Nazionale guidata da Roberto Mancini". Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che oggi ha incontrato a Trieste il numero uno della Lazio Ivan Provedel. Nel corso dell'incontro il giocatore ha ricordato i propri inizi come attaccante, ruolo che ha rivestito fino ai 15 anni, e ripercorso i passi salienti della propria carriera fra i professionisti. Il governatore, accompagnato dal consigliere regionale Simone Polesello, ha consegnato a Provedel una targa della Regione e una maglietta "Io sono Friuli Venezia Giulia". "L'auspicio - ha detto Fedriga - è che gli ottimi risultati già ottenuti dal portiere della Lazio e della Nazionale siano la base di partenza per raggiungere ulteriori traguardi". ARC/RT/gg