Sport: Fedriga, Regione promuove territorio anche con il calcio

Il governatore, assieme agli assessori Roberti e Scoccimarro, alla presentazione della Triestina e della nuova maglia 'Io sono Friuli Venezia Giulia'

Trieste, 1 set - "L'arrivo delle nuova proprietà statunitense testimonia l'interesse che Trieste e il Friuli Venezia Giulia riscuotono a livello internazionale e dimostra la bontà del progetto di partnership che la Regione ha sottoscritto anche con la Triestina per la promozione del marchio Io sono Fvg". Lo ha detto il governatore Massimiliano Fedriga a margine della presentazione della squadra della Triestina che lunedì prossimo esordirà nel campionato di terza divisione (Serie C). Come ha spiegato il massimo esponente dell'Amministrazione regionale, l'obiettivo è quello di far conoscere sempre più la nostra regione sfruttando un veicolo di comunicazione di forte impatto popolare come il calcio. "Per questo - ha aggiunto - siamo diventati main sponsor, oltre che dell'Udinese, anche della Triestina. Così facendo - ha concluso Fedriga - leghiamo delle importanti realtà del nostro territorio alla regione". Presenti all'evento anche gli assessori regionali Pierpaolo Roberti (Autonomie locali) e Fabio Scoccimarro (Difesa dell'ambiente). ARC/GG