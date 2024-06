Sport:Fedriga, Trofeo regioni volley è importante per crescita giovani

Sulle maglie delle rappresentative impegnate a fine giugno in Calabria il logo "Io sono Fvg" Trieste, 13 giu - "La Regione sarà al vostro fianco in questo importante evento al quale parteciperete e che vi auguro sia non solo un confronto sportivo ma anche motivo di crescita personale". Così il governatore della Regione Massimiliano Fedriga ha salutato oggi a Trieste le due rappresentative di volley under 16 maschile e under 15 femminile che, a fine giugno, difenderanno i colori del Friuli Venezia Giulia al Trofeo delle regioni in programma in Calabria tra Corigliano e Rossano. Le squadre venutesi a formare nel corso dell'intera stagione, stanno ora ultimando gli allenamenti in vista dell'imminente trasferta per partecipare alla più importante competizione nazionale dedicata al settore giovanile. Alla presenza del presidente regionale della federazione italiana pallavolo Alessandro Michelli nonché dell'intero staff tecnico delle due rappresentative, il massimo esponente dell'Esecutivo ha innanzitutto voluto augurare in bocca al lupo ai giovani pallavolisti, che per l'occasione indossavano la divisa di rappresentanza con il claim "Io sono Friuli Venezia Giulia". "Fa piacere - ha detto Fedriga - vedere che sulle maglie dei nostri atleti compaia il logo con il quale la Regione promuove il proprio territorio in Italia e all'estero. L'augurio è che possiate sentire il calore e il supporto dell'itera nostra comunità durante questa importante trasferta, che non sarà solo una grande occasione di sport ma anche di crescita personale per ognuno di voi". Il governatore ha poi evidenziato come in questo ultimo periodo il volley stia ottenendo prestigiosi risultati, con la promozione in A1 della pallavolo Talmassons e, non ultimo, il grande successo di pubblico in occasione della finale di Coppa Italia femminile ospitata a febbraio al Palatrieste. "Lo sport - ha concluso Fedriga rivolgendosi ai giovani atleti presenti nel salone di rappresentanza del palazzo della Regione - racchiude quegli importanti elementi che caratterizzano la crescita delle persone: lo spirito di sacrificio negli allenamenti, la gioia per le vittorie e la tristezza per le sconfitte, dalle quali doversi subito rialzare per affrontare le sfide successive. Lo sport è quindi una palestra di vita che certamente aiuta la formazione e la crescita di ognuno di voi". ARC/AL/ma