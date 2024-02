Sport: Fedriga, valori sport modello per la società

La nazionale di softball ricevuta dal governatore in vista dei mondiali di luglio in Friuli Venezia Giulia Trieste, 29 feb - "L'augurio è che possiate ottenere un grande risultato ai prossimi mondiali in Friuli Venezia Giulia, anche se l'aspetto più importante è che voi rappresentate un modello per la nostra società, dal quale emerge il vero messaggio dello sport: la priorità non è vincere ma è sapersi sacrificare, dare tutto, affrontare con forza d'animo le difficoltà della vita e sapersi rialzare dopo ogni sconfitta". È la riflessione che il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha portato alle azzurre del softball, ospiti a Trieste nel Palazzo della Regione, in vista della fase finale della XVII Coppa del Mondo che andrà in scena sul diamante di Castions di Strada dal 15 al 20 luglio 2024. Italia Softball è inserita nel girone con Canada, Cina e Stati Uniti, questi ultimi considerati tra i favoriti insieme al Giappone. La delegazione delle atlete, con la capitana Giulia Longhi, era guidata dal presidente federale Andrea Marcon che si è felicitato per le buone premesse organizzative della manifestazione. L'Italia esordirà lunedì 15 luglio alle ore 20.30, dopo la cerimonia d'apertura, sfidando la Cina. La capitana, prima della foto di gruppo sulla scalinata interna al Palazzo della Regione, ha fatto dono a Fedriga di una palla da softball firmata da tutte le giocatrici della Nazionale. ARC/PPH/gg