Sport: Fedriga, valori team Luna Rossa importanti per costruire futuro

Trieste 16 apr - "Siamo orgogliosi degli straordinari risultati ottenuti dai nostri corregionali che hanno fatto parte del team di Luna Rossa. Rappresentano un esempio soprattutto per le nuove generazioni. Il fare sacrifici molto duri, il sapersi rialzare dopo una sconfitta, dimostrare grande professionalità e serietà in ogni momento sono valori fondamentali per la costruzione della società di domani".

Lo ha affermato oggi a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che, insieme all'assessore alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, questa mattina ha accolto nel Salone di rappresentanza della Regione alcuni dei protagonisti del Friuli Venezia Giulia dell'ultima Coppa America: Vasco Vascotto, Giulio Giovanella, Andrea Zugna, Andrea Canciani e Andrea Tesei.

"Oltre al fatto che Luna Rossa ha fatto conoscere il nome, le eccellenze e il territorio del Friuli Venezia Giulia in tutto il mondo, per noi è molto importante - ha sottolineato Fedriga - che questa eccezionale avventura abbia la forza di avvicinare moltissime persone ai valori più alti dello sport".

Ai rappresentanti del team di Luna Rossa è stata consegnata una targa in segno di riconoscenza da parte dell'intera comunità del Friuli Venezia Giulia.

Oltre a Vascotto, Giovanella, Zugna, Canciani e Tesei, hanno partecipato all'edizione 2021 della Coppa America anche Nicholas Brezzi Villi, Matteo Ledri e Raffaele Fredella. ARC/RT/ma