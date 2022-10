Sport: Fedriga, Volley Prata ambasciatore del territorio

Gibelli, una squadra che è espressione del cuore sportivo del Fvg Trieste, 8 ott - "La promozione in A2 del Volley Prata testimonia come questa società sportiva abbia raggiunto una rilevanza nazionale e come gli sforzi, compiuti passo per passo negli anni pregressi, abbiano portato i loro frutti. Una realtà unica a livello nazionale, perché si contraddistingue non come espressione di una grande città, ma come esperienza che nasce dal territorio e dalla passione e che, proprio grazie a queste caratteristiche, abbia permesso di ottenere un risultato così importante. È un orgoglio per la Regione, rappresentata sulle maglie da gioco con il marchio 'Io sono Friuli Venezia Giulia' con cui il Volley Prata si pone come ambasciatore del territorio nel nostro Paese". È il videomessaggio inviato dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al Volley Prata che questa sera debutta nella serie A2 maschile di pallavolo ospitando il Delta Group Porto Viro nella prima giornata di campionato. "L'auspicio è che anche la stagione 2022/2023 sia ricca di soddisfazioni come quella appena trascorsa - è l'augurio del massimo esponente dell'Esecutivo -. La Regione continuerà a essere vicina a questa società, vero valore aggiunto sia per i meriti sportivi che rappresenta sia perché rappresenterà il Friuli Venezia Giulia nella seconda serie della pallavolo italiana". Da parte del governatore sono giunti anche i complimenti a Dante Boninfante, a Mattia Boninfante e a Mauro Rossato che nel corso del prepartita sono stati premiati dall'assessore regionale allo Sport Tiziana Gibelli, rispettivamente come miglior tecnico, miglior under 23 e miglior addetto stampa della serie A3 2021/2022. "Ancora una volta abbiamo un riscontro sul campo del cuore sportivo della regione Friuli Venezia Giulia - ha detto l'assessore, intervenuta assieme al consigliere regionale Ivo Moras e al sindaco di Prata Katia Cescon -. Ringrazio il main sponsor Tinet per l'appoggio dato sinora alla squadra, e tutti gli altri partner che, con il loro apporto, consentono al Volley Prata di affrontare con tranquillità la propria prima stagione in A2". ARC/PAU/gg