Sport: Gibelli, 400 nuovi iscritti a Fidal Pn è eccellente notizia

Trieste, 4 dic - "L'atletica leggera ha fatto segnare nel Pordenonese 400 nuovi iscritti nel corso 2021: è un'eccellente notizia. Ed è il segnale che nel Friuli Venezia Giulia non si è verificato il temuto abbandono del mondo sportivo, che è di norma irrecuperabile, mentre si è registrato invece un incremento di potenziali atleti".



È la considerazione svolta dall'assessore regionale allo Sport Tiziana Gibelli alla cerimonia di premiazione finale della 34esima Coppa provincia di Pordenone "Gran Premio Oro Gildo" coincisa con la Festa dell'atletica provinciale svoltasi oggi al Palazzetto dello sport di Brugnera.



"L'aumento dei ragazzi che si sono affacciati all'atletica nella Destra Tagliamento - ha rilevato Gibelli - è sicuramente figlia degli eccezionali risultati agonistici messi a segno dall'Italia nel 2021, con le Olimpiadi e i successi nei vari Campionati europei. In questo contesto generale l'apporto del Friuli Venezia Giulia è molto rilevante, se pensiamo che sono ben 12 gli atleti corregionali che hanno vestito la maglia azzurra a Tokyo nelle varie discipline. Ora contiamo che la crescita del movimento sia alla base sia al vertice sia confermata nel 2022".



Alla premiazione nel palazzetto di via Del Mas sono intervenuti tra gli altri i vertici dell'Amministrazione comunale di Brugnera, con il sindaco Renzo Dolfi e l'assessore allo Sport Michele Boer, il presidente provinciale della Fidal Ezio Rover e il delegato provinciale del Coni Gian Carlo Caliman. ARC/PPH/al