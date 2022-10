Sport: Gibelli, area fitness a Mossa si lega a Brda-Collio e GO! 2025

Mossa, 29 ott - "Lo spazio dedicato allo sport e alla socialità inaugurato oggi a Mossa rientra perfettamente nella logica di fruibilità del territorio entro due filoni: la candidatura di Brda-Collio a patrimonio Unesco, sulla quale è tempo ora di accelerare, e Nova Gorica-Gorizia capitale europea della cultura 2025". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alla Cultura e allo Sport Tiziana Gibelli partecipando al taglio del nastro dell'area fitness che sorge in via Ferraro a Mossa nell'ex pista di pattinaggio. L'intervento di riqualificazione, come ha evidenziato la prima cittadina Emanuela Russian, è stato coperto per il 70 per cento della spesa dalla Regione. "Questo spazio, che per le sue attrezzature ginniche attira in prima battuta i giovani - ha rilevato Gibelli -, è importante per tutti, perché diventa un polo di vita salubre e di incontro, grazie anche al curato arredo verde che è stato ricavato e all'installazione di una colonnina per l'acqua potabile". Lì vicino - è stato ricordato - è prevista la realizzazione di una pista ciclabile che accrescerà l'interesse polisportivo della zona. L'assessore del Friuli Venezia Giulia ha ribadito, in generale, "l'importanza per tutto il territorio isontino e regionale di attrezzarsi per un appuntamento come GO! 2025 che non durerà né una settimana né un mese ma un intero anno, durante il quale Gorizia non sarà meta di passaggi isolati bensì di arrivi e presenze sistematici i cui benefici saranno diffusi. È proprio nel contesto della capitale europea della Cultura - ha concluso Gibelli - che anche Brda-Collio Unesco si inserirebbe in maniera perfetta in un processo di valorizzazione del territorio che, se ben partecipato, rilascerà effetti duraturi". ARC/PPH/gg