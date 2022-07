Sport: Gibelli, argento Navarria sorprendete da atleta indistruttibile

L'atleta di Carlino è reduce da un recente infortunio



Pordenone, 21 lug - "Ancora una volta Mara Navarria non delude le aspettative: dopo la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino conquista infatti uno splendido secondo posto ai mondiali di scherma del Cairo".



Così l'assessore regionale allo Sport Tiziana Gibelli commenta il risultato della spadista friulana che oggi ha ottenuto una medaglia d'argento insieme alle compagne di squadra alla competizione iridata nella finale contro la Corea del Sud.



"Quello della campionessa di Carlino - aggiunge l'esponente dell'esecutivo Fedriga - è un risultato sorprendente anche perché la nostra atleta è reduce da un recente infortunio che ha necessitato di una lunga riabilitazione".



"Siamo orgogliosi - dichiara ancora Gibelli - che Mara Navarria sia testimonial della Regione Friuli Venezia Giulia e che porti la nostra aquila sulla sua maschera: lei è indistruttibile e forte come un rapace, perché pur reduce da uno stop per infortunio scala nuovamente il ranking mondiale!"



"Grazie Mara - conclude l'assessore regionale - per tutte le emozioni che ci regali ogni volta che scendi in pedana". ARC/AL