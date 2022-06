Sport: Gibelli, Fvg e Polisportiva Trivium per accademia paralimpica

Udine, 18 giu - La Regione sarà vicina alla Polisportiva Trivium di Spilimbergo nel promuovere il suo progetto di Accademia per atleti paralimpici. Lo ha detto oggi a Udine l'assessore regionale alle Cultura e sport Tiziana Gibelli intervenendo alla presentazione del Progetto Accademia Paralimpica Friuli Venezia Giulia con l'atleta Katia Aere della polisportiva spilimberghese. Alla presentazione ha preso parte anche il deputato friulano Roberto Novelli. Il progetto è stato presentato a margine della quarta tappa del Giro d'Italia Handbike 2022 a cui l'atleta, medaglia di bronzo alle paralimpiadi dello scorso anno, ha preso parte. "Lo sport è per sua natura e definizione senza limite perché ogni volta impone di superare un limite che sia una distanza, una velocità, un peso, ma deve essere senza limite anche per tutti quelli che amano lo sport e che vogliono praticarlo a livello agonistico indipendentemente da quale sia la loro condizione fisica" ha sottolineato Gibelli, aggiungendo che "la polisportiva Trivium con la sua campionessa da anni si batte perché ciò sia possibile. L'olimpionica Aere ha una storia importante sia dal punto di vista agonistico che umano e l'Asd Trivium ha creato attorno a lei un progetto di accademia per atleti paralimpici che merita di essere supportato. Oggi qui abbiamo conosciuto anche il più giovane handbiker d'Italia, che a soli 10 anni ci mostra che questo progetto è possibile e doveroso. Spero che potremo supportarli nella loro promozione dello sport davvero senza limiti". ARC/SSA/gg