Sport: Gibelli, Giro d'Italia vetrina per Sacile e l'intera regione

Sacile, 5 mag - "La magia del Giro d'Italia 2021 non cambia; rimane la stessa di anno in anno ed è particolarmente importante in questo contesto pandemico. Sacile ospita una delle tappe della 104esima edizione e ha inserito a calendario una serie di itinerari e d'iniziative che la promuoveranno non solo a livello nazionale ma a livello mondiale grazie alla forte attrattività della manifestazione sportiva e alla mediaticità rilevante e rappresenta il modo migliore per ricominciare". Lo ha detto l'assessore regionale allo Sport, Tiziana Gibelli, durante la presentazione della Tappa del Giro d'Italia 'Sacile-Cortina' e degli eventi collaterali propedeutici alla partenza oggi nella chiesetta di San Gregorio, riaperta da ieri al pubblico. A fare gli onori di casa il sindaco di Sacile, Carlo Spagnol, che ha evidenziato, accanto agli assessori comunali Roberta Lot e Alessandro Gasaparotto, l'importanza della 16esima tappa: "un'occasione per rinascere dopo una stagione di sacrifici, un rilancio per le iniziative sportive, turistiche e promozionali del territorio". L'intera città e l'associazionismo si sono mobilitate per l'appuntamento le cui iniziative sono previste da domani fino al 26 maggio con incontri-dibattiti, proiezioni di documentari, mostre e visite guidate. Non mancheranno gli eventi per i bimbi, come il percorso libero in bicicletta per bambini e famiglie con punti tappa da raggiungere previsto per domenica 23 maggio. Gibelli ha rimarcato inoltre l'importanza dei grandi eventi, sia sportivi che culturali: "sono un volano per l'economia e il Giro d'Italia lo è in modo particolare; è una magnifica vetrina per il Friuli Venezia Giulia un elemento di grande attrattività. La cultura e lo sport - ha concluso l'assessore - sono due parti essenziali della nostra vita, ne diventiamo consapevoli quando ne siamo privi, quindi cogliamo questa occasione per ricominciare e promuoviamoci al meglio". ARC/LP/ma