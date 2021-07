Sport: Gibelli, Tarvisio meta privilegiata per sport di alto livello

Trieste, 12 lug - "Grande calcio e tennis di livello internazionale sono tra i protagonisti dell'estate di Tarvisio che si conferma, oltre che località turistica della nostra Regione, anche meta privilegiata per lo sport".

Lo afferma l'assessore allo Sport, Tiziana Gibelli, che nel pomeriggio a Tarvisio ha incontrato prima gli organizzatori e le protagoniste del Città di Tarvisio Tennis Cup e successivamente dirigenti e calciatori del Pordenone Calcio.

"Insieme al sindaco Renzo Zanette oggi ho voluto portare un saluto alle giovani atlete che in questi giorni si stanno contendendo il Città di Tarvisio Tennis Cup, un torneo che ogni anno mette in mostra alcune fra le future protagoniste del circuito internazionale. A completamento della mia giornata tarvisiana dedicata allo sport di alto livello, ho potuto finalmente saldare anche il mio debito d'onore con il presidente del Pordenone Calcio, Mauro Lovisa, incontrando lo staff e i giocatori neroverdi che proprio oggi hanno iniziato la preparazione nel centro della Val Canale".

"Non potendo essere presente alla presentazione ufficiale della squadra a Lignano ai primi di giugno, il presidente Lovisa in quell'occasione mi ha giustificato portando i miei saluti. I debiti d'onore però si pagano sempre e quindi - aggiunge Gibelli - sono molto felice di questo incontro odierno con i ramarri".

Oltre al sindaco Zanette, presenti all'incontro anche il responsabile dell'Area tecnica, Matteo Lovisa, il direttore sportivo, Emanuele Berrettoni, e il nuovo mister, Massimo Paci.

"Come Regione abbiamo sempre collaborato in modo proficuo con il Pordenone Calcio per il bene della società e dei suoi tifosi. Anche quest'anno è stata allestita una formazione competitiva e ci sono tutti i presupposti - conclude l'assessore - per un campionato di Serie B ricco di soddisfazioni". ARC/RT/ma