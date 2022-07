Sport: Gibelli, Trofeo a Sequals onora sport e la leggenda di Carnera

Udine, 9 lug - "Primo Carnera incarna 'la favola di una volta', ragazzo povero che si avvicinò al pugilato in Francia dove era stato costretto a emigrare e che poi incontrò un successo planetario in America: è indubbiamente una leggenda per lo sport, per l'Italia e per la nostra regione ed è giusto onorarne la memoria. Questo trofeo a lui dedicato e la due giorni di eventi che ne fanno da cornice sono un gran bel momento di sport ma anche l'occasione per visitare Villa Carnera e la raccolta archeologica della Casa del '900 a Villa Savorgnan". Lo ha sottolineato l'assessore regionale allo Sport, Tiziana Gibelli, a margine della deposizione della corona in memoria del pugile e lottatore originario di Sequals, a cui ha presenziato assieme al sindaco Enrico Odorico e al senatore Franco Dal Mas, e dell'apertura della tavola rotonda a Villa Carnera "Carnera. Il pugilato secondo me. Appunti inediti del campione sulla tecnica pugilistica" con Umberto Sarcinelli, Emilio Del Bel Belluz, Ivan Malfatto. La deposizione della corona sulla tomba del "gigante buono" apre la due giorni di appuntamenti del Trofeo Carnera che culminerà domani con i combattimenti PRO e la consegna del premio Daniele Redaelli al miglior pugile. Sempre domani si terrà anche l'inaugurazione del parcheggio a Villa Carnera dedicato a Daniele Radaelli, caporedattore della Gazzetta dello Sport. ARC/EP/gg