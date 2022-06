Sport: Gibelli, trofeo tennis under 12 prepara i Berrettini di domani

Trieste, 15 giu - "Una manifestazione importante perché è da tornei internazionali come questo che usciranno i Berettini e i Sinner di domani, campioni che il nostro paese potrà vedere sui campi tra cinque o sei anni. Un appuntamento importante per far vedere come coltiviamo i nostri talenti". Così l'assessore regionale alla Cultura e Sport, Tiziana Gibelli, ha definito la ventesima edizione del Torneo internazionale Under 12-Trofeo "Città di Trieste" in corso fino al 20 giugno sui campi del tennis club triestino a Padriciano. All'evento era presente anche l'assessore regionale all'Ambiente Fabio Scoccimarro. Grazie anche al sostegno della Regione il torneo si conferma come uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale per la categoria. Proprio l'internazionalità, come ha notato Gibelli, "è importante non solo per il prestigio attribuito al torneo e non solo per la capacità di attirare stranieri sul territorio, ma anche perché qui si incontrano sportivi della generazione che si confronterà tra qualche anno nei tornei internazionali di tutto il mondo". "Non mi limito a guardare allo sport e alla cultura come fonti di impresa; in questo caso voglio essere anche romantica e ricordare che lo sport fornisce regole e insegna una disciplina di vita e dei valori. Parola, quest'ultima, fin troppo abusata, che ci ricorda quanto abbiamo bisogno di cose in cui credere ed in particolare della lealtà nella competizione, aspetto di cui spesso ci dimentichiamo". ARC/SSA/al