Sport: governatore Fvg, Cycling Team Friuli genera campioni e valori

Trieste, 31 ago - Società come il Cycling Team Friuli hanno il merito non solo di formare campioni e di primeggiare a livello internazionale ma anche di allargare il radicamento dello sport e di diffonderne i valori.



È la riflessione portata dal governatore del Friuli Venezia Giulia ricevendo nel Palazzo della Regione a Trieste, presente anche il presidente del Consiglio regionale, la squadra ciclistica friulana che si fregia del marchio 'Io sono Friuli Venezia Giulia', composta dai corridori Brian Olivo, Matteo Milan, Nicolò Buratti, Fran Miholjevic e Oliver Stockwell. Con loro il presidente Roberto Bressan e il responsabile tecnico Renzo Boscolo insieme all'organizzatore di grandi eventi sportivi Enzo Cainero.



Il Cycling Team Friuli, nato nel 2005, si accinge ad affrontare, da domani, il Giro della regione Friuli Venezia Giulia forte di ottime credenziali: è la prima società ciclistica per rendimento in Italia e le 50esima al mondo. Dal sodalizio sono usciti campioni come Alessandro De Marchi, Matteo Fabbro e l'oro di Tokyo Jonathan Milan.



I responsabili del Cycling Team Friuli hanno ringraziato l'Amministrazione regionale per aver supportato il loro progetto sportivo, permettendo di trattenere un patrimonio tecnico e agonistico molto appetibile. 'Io sono Friuli Venezia Giulia' figurerà sulle magliette dei ciclisti nell'arco di un triennio. ARC/PPH/gg