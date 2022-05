Sport: governatore Fvg, da Barraonda progetto di vela e di comunità

Gorizia, 17 mag - Barraonda non è solo un'imbarcazione di successo ma un progetto con una visione di comunità, primo a unire gli stemmi di Gorizia e Nova Gorica, per cui è giustamente testimonial di GO!2025.E' il concetto espresso oggi dal governatore incontrando il sailing team isontino nella sede della Regione di Gorizia.Il governatore ha sottolineato come la vela sia in Friuli Venezia Giulia un'occasione di sport e di incontro accessibile a tutti capace persino di portare una città non affacciata sul mare al ruolo di vincente nelle competizioni veliche, visto che Barraonda è targata "città di Gorizia". L'imbarcazione, con i suoi 12 metri di lunghezza e i 3,5 metri di pescaggio brilla nella propria categoria e - aspetto apprezzato dal governatore - il suo leader e il suo team hanno l'attitudine ad attingere al meglio e innovare restando sempre attenti alle iniziative sociali.Infine, secondo il massimo rappresentante della Giunta, Barraonda è un patrimonio prezioso che darà altre soddisfazioni e saprà valorizzarsi ancor di più. ARC/PPH/gg