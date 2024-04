Sport: governatore Fvg, da Cda Volley Talmassons promozione esemplare

Trieste, 29 apr - La conquista delle serie A1 di pallavolo da parte del Cda Talmassons fa molto piacere non solo per il risultato straordinario in sé, ma per come è stato conseguito: frutto di un lavoro di squadra e di tanto impegno e sacrificio. È, in sintesi, il pensiero espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia che oggi ha ricevuto a Trieste le protagoniste della storica scalata nella massima serie di pallavolo, con l'allenatore Leonardo Barbieri e il direttore generale della società Fabrizio Cattelan. Il governatore, affiancato dal presidente del Consiglio regionale, ha evidenziato con orgoglio che le pallavoliste del Talmassons - unica squadra regionale nelle massime serie di volley - recano sulla maglia il brand 'Io Sono Friuli Venezia Giulia'. Da parte del massimo esponente della Giunta è stato rilevato anche come il risultato delle friulane sia stato ottenuto superando altre formazioni attrezzate con risorse finanziarie superiori: il che dà più forza al valore della dedizione, del grande lavoro quotidiano e della capacità di superare con altruismo ogni ostacolo e ogni difficoltà per centrare l'obiettivo della vittoria. Da questo punto di vista, secondo il governatore, il Talmassons è un esempio da seguire per tutti. ARC/PPH