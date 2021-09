Sport: Maratonina Udine, la città riparte nei valori popolo friulano

Udine, 25 set - La 21ma edizione della Maratonina di Udine segna la piena ripartenza dei grandi eventi nel capoluogo e ne identifica appieno i valori di tenacia, fatica, impegno e riscossa che caratterizzano il popolo friulano.È questo il messaggio che l'assessore regionale alle Finanze ha portato alla presentazione della mezza maratona che si correrà a Udine il 3 ottobre, dopo il fermo di un anno fa imposto dalla pandemia.Per l'assessore il ritorno della 21 chilometri più veloce del panorama podistico è un orgoglio per la Regione e per la Città di Udine che, con questa stagione di eventi in sicurezza, si è dimostrata poliedrica e capace di restituire ai visitatori le sue molteplici offerte in campo culturale, enogastronomico ed ora sportivo.Per l'esponete dell'esecutivo regionale l'evento è anche un'occasione per riavvicinare i giovani e giovanissimi allo sport ed in particolare all'atletica, disciplina che continua a dare grandi soddisfazioni e che allena lo spirito alla fatica e alla determinazione. Caratteristiche che non mancheranno agli oltre 800 iscritti che si ritroveranno domenica alla partenza davanti all'istituto Sello per tagliare il traguardo dei 21,097 metri in via Vittorio Veneto.L'organizzazione ha lavorato per garantire la massima sicurezza; pertanto sarà necessario esibire il certificato verde per partecipare alla competizione e mantenere la mascherina nei primi 500 metri di gara. Una volta tolte e gettate a terra, saranno i giovani volontari della Ripuliamoci Challange ad occuparsi della raccolta e smaltimento delle mascherine.L'edizione di quest'anno si limiterà alla gara podistica mentre verranno meno gli appuntamenti e gli eventi collaterali a cui gli organizzatori hanno preferito rinunciare per evitare la creazione di assembramenti e situazioni di pericolo per la salute pubblica. Sabato sera, invece, verrà riproposta la cronoscalata alla salita del Castello che prenderà il via alle 18 da piazza Libertà e metterà a confronto sulla velocità 21 uomini e altrettante donne impegnati su 300 metri di percorso e 30 metri di dislivello. ARC/SSA/al