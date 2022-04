Sport: Memorial Tramontin esempio che coniuga agonismo e solidarietà

Trieste, 22 apr - Un evento capace di coniugare l'aspetto più prettamente sportivo alla solidarietà, che insegna il valore del sacrificio per il raggiungimento di un obiettivo senza dimenticare l'aiuto per il prossimo, soprattutto per i ragazzi con problemi di salute.È stato questo il concetto espresso dall'assessore regionale allo Sport oggi a Trieste in occasione della cerimonia di presentazione dell'ottava edizione del Memorial "Stefano Tramontin" di basket in programma dal 23 al 25 aprile nel capoluogo giuliano.L'evento, organizzato dall'Associazione ICH-Sport&Events in collaborazione con Pallacanestro Trieste e con il sostegno degli amici di Stefano, è dedicato ai giocatori della classe 2008 e si giocherà sui parquet della palestra di via Locchi e all'Allianz Dome. Dopo quattro anni di pausa, la manifestazione ritorna a disputarsi per commemorare un ragazzo dal coraggio innato e per valorizzare la pallacanestro giovanile e la beneficenza. Gli incassi provenienti da sponsorizzazioni e donazioni saranno devoluti al CRO di Aviano - Sezione Giovani.Nel rivolgere un plauso agli organizzatori, la Regione ha evidenziato come le iniziative che riescono a coniugare lo sport con la solidarietà siano ancora più belle rispetto a quelle che si concentrano esclusivamente sull'aspetto agonistico e competitivo. Lo sport - è stato ricordato - ha assunto un ruolo molto più ampio del suo ambito operativo: rispetto delle regole supplisce a una carenza della nostra società che è quella dell'insegnamento della convivenza civile, facendo capire cosa rappresenti e quale sia il valore di una vita di comunità.La vittoria come meta conseguita a seguito di un impegno, ha posto ancora in risalto l'esponente dell'Esecutivo regionale, spiega efficacemente come il risultato sia il frutto del merito, requisito quest'ultimo spesso dimenticato nella società moderna. ARC/AL/ma