Sport: ok bando contributi per favorire sport inclusivi

Domande dal 15 maggio al 14 giugnoUdine, 12 mag - La Giunta regionale, su proposta del vicegovernatore con delega alla Cultura e allo Sport, ha approvato il bando per la concessione di contributi per l'attività sportiva delle associazioni e società sportive senza fini di lucro del territorio regionale affiliate all'Ente italiano sport inclusivi (Eisi).La dotazione finanziaria disponibile è pari a 100 mila euro per l'anno 2024 ma, come ha indicato l'esponente dell'Esecutivo, le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante dotazioni aggiuntive per aumentare l'efficacia dell'azione.Possono beneficiare dei contributi le associazioni e società sportive senza fini di lucro e costituite da almeno un anno, affiliate all'Eisi, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con sede operativa in Friuli Venezia Giulia.Sono finanziabili l'attività sportiva inclusiva svolta dai soggetti di cui sopra nell'ambito della propria attività istituzionale per attività di preparazione atletica e allenamenti; partecipazione a campionati, coppe e tornei regionali, nazionali e internazionali; attività sportiva di base.La misura dei contributi è stabilita nell'importo minimo di 5.000 euro e massimo di 20.000 euro concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile ai soggetti che svolgono esclusivamente attività sportiva inclusiva e nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile ai soggetti che svolgono attività sportiva inclusiva in maniera non prevalente.Le domande possono essere inviate dalle 9 del prossimo 15 maggio fino alle 16 del 14 giugno 2024, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico denominato 'istanze on line', accessibile dal sito istituzionale della regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata allo sport. ARC/LP/gg