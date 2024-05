Sport: Regione, allori europei Artistica 81 sono vanto per Fvg

Trieste, 10 mag - Le medaglie vinte agli europei juniores di ginnastica confermano che l'Artistica 81 è un vanto del Friuli Venezia Giulia e premiano una dedizione di 43 anni allo sport che produce sia risultati apicali sia un movimento di grande importanza sociale ed educativa. È il messaggio che il governatore ha porto nel Palazzo della Regione di Trieste ricevendo le atlete reduci dai successi europei di Rimini: Benedetta Gava è la nuova campionessa giovanile al volteggio ed Emma Puato la vicecampionessa, entrambe allenate dal professor Diego Pecar. Il tetto d'Europa, ha riflettuto il governatore, è frutto dell'impegno e di una progettualità del sodalizio che le istituzioni difendono e che è essenziale per continuare per portare i giovani sulla strada dello sport oltre che per continuare a mietere successi. Per Gava e Puato si tratta di una seconda medaglia, in quanto avevano già conquistato l'argento europeo di squadra con le altre azzurre. Le due atlete erano accompagnate dal presidente e vicepresidente dell'Artistica 81 Fulvio Bronzi e Roberto Pallini e dagli allenatori Diego Pecar e Teresa Macrì. Complimentandosi con le ragazze per gli allori, il governatore ha espresso il suo in bocca al lupo all'Artistica 81 per il prossimo impegno agonistico, le final six del campionato nazionale in programma a Firenze il 25 e 26 maggio. ARC/PPH/ma