Sport: Regione, Campionati italiani powerlifting orgoglio per Fvg

Vicegovernatore a premiazioni dell'evento a Lignano Sabbiadoro



Lignano Sabbiadoro, 12 set - La Regione esprime un ringraziamento al Comune di Lignano e a tutti coloro che a vario titolo consentono che manifestazioni importanti come i Campionati nazionali di powerlifting si possano organizzare con successo sulle ali dell'entusiasmo legato ai risultati dagli azzurri nelle Paralimpiadi a Tokyo, grazie a un movimento che è determinante non solo dal punto di vista sportivo ma anche come lezione di vita, come esempio di coraggio nel superamento dei limiti e rispetto delle regole.



È quanto ha sottolineato in sintesi il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute al Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro dove si è svolto il campionato italiano assoluto di Para Powerlifting. L'esponente dell'esecutivo ha sottolineato come l'evento sia un'occasione importante per lo sport e anche per il Friuli Venezia Giulia, non solo come luogo di competizione ma soprattutto come occasione di promozione culturale, socializzazione e inclusione.



La città balneare del Friuli Venezia Giulia, è stato rimarcato, si conferma come location privilegiata, grazie alle sue strutture ricettive e impianti all'avanguardia, di eventi sportivi di livello nazionale e internazionale. Va a merito dell'impegno sociale e sportivo di associazioni come la Miossport se intorno al sollevamento pesi è maturata nel tempo una costante responsabilità educativa allo sport diffusa nelle scuole dell'obbligo, è stato rimarcato.



La manifestazione di pesistica paralimpica ha avuto fra i protagonisti principali Donato Telesca, reduce dalle Paralimpiadi a Tokyo dove ha ottenuto il sesto posto e Matteo Cattini, che vanta a sua volta una corona iridata conquistata nel 2019.



Non è arrivata la medaglia, ma è rimasto ugualmente soddisfatto il friulano Salvatore Modica, quarto negli 80 kg, preceduto proprio da Donato Telesca (Future Gym Matera) con il miglior risultato a 188 kg, Matteo Cattini, secondo con 156 kg, Andrea Bruno, terzo, con 135 kg.



Modica ha comunque espresso la propria soddisfazione per essere riuscito oggi a sollevare 135 kg anche se, a causa di una incertezza, il risultato è stato reso nullo, sfiorando così la medaglia. ARC/EP/al