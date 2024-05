Sport: Regione, orgoglio per Basket Ts under 13 a finali Fip Nba

Il governatore, assieme al vice delegato, hanno incontrato il gruppo squadra che si è qualificato per concorrere al titolo a Perugia Trieste, 31 mag - Quello compiuto fino ad oggi è un bellissimo percorso, che può portare a un traguardo di grande valore, dietro al quale c'è il lavoro della società e degli allenatori, i quali hanno avuto la capacità di trasmettere i giusti insegnamenti sul piano tecnico e non solo.Questo in sintesi il concetto espresso oggi dal governatore che, assieme al vice delegato allo Sport, ha incontrato il gruppo squadra con giocatori e dirigenti della formazione under 13 dell'Asd Basket Trieste che il 6,7 e 8 giugno nella final eight di Perugia concorreranno per il titolo nazionale Junior Nba Fip.Come ha ricordato il massimo esponente della Giunta regionale, questo brillante risultato conseguito dai ragazzi del Basket Trieste testimonia la centralità dello sport in Friuli Venezia Giulia, prova ne sia che la regione è posta al vertice della graduatoria nazionale per numero di praticanti. Importanti sono anche gli investimenti fatti dall'Amministrazione destinati alle società e alla manutenzione degli impianti.Da parte sua il vicegovernatore con delega allo Sport ha sottolineato il prestigioso traguardo della squadra nel perseguire un titolo che vede la partnership tra la Federazione e la Nba. Inoltre ha anche ricordato come il percorso esperienziale di un atleta comprenda la gestione delle vittorie, così come quella delle sconfitte, in quanto lo sport sviluppa una crescita formativa soprattutto sul piano umano e della socialità. ARC/GG/al