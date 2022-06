Sport: Regione plaude a collaborazione fra società di ginnastica Ts

Trieste, 10 giu - Un legame simbolico volto ad accrescere la collaborazione fra la società ginnastica triestina e la società ginnastica triestina nautica per promuovere in modo congiunto le discipline sportive giovanili; un modo concreto per investire sul futuro, una vera strategia di crescita e sviluppo che consente di arricchirsi con le reciproche esperienze.E' la sintesi del messaggio espresso oggi dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente in merito all'alleanza stretta fra le due associazioni nello specifico campo promozionale. Per l'esponente della Giunta regionale la collaborazione voluta dai due presidenti offre una marcia in più per raggiungere gli obiettivi comuni.Le due società sportive offrono molteplici discipline fra cui canottaggio, pallacanestro, pallavolo, ginnastica, judo, scherma, danza, arti marziali e sono un orgoglio del territorio.Nel dettaglio la collaborazione, che ha già mosso i primi passi, sarà dedicata a rafforzare il radicamento delle attività attraverso una promozione in comune affinché venga implementata la partecipazione dei giovani nello sport. Un'unità di intenti anche in chiave di sostenibilità che rinsaldi le qualità di chi da anni condivide gli stessi valori. ARC/LP/al