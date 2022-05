Sport: Regione, saggio Artistica 81 riporta entusiasmo dopo emergenza

Trieste, 27 mag - Poter assistere al saggio dei giovani atleti dell'Artistica 81, con il loro entusiasmo e la loro energia, è la testimonianza - dopo due anni di emergenza pandemica - di una vera ripresa che sta riportando la comunità regionale verso un ritorno alla normalità. Ma un particolare riconoscimento va alle famiglie che hanno sostenuto e accompagnato i ragazzi alla pratica sportiva in questo lungo periodo segnato dal Covid.



Questo il concetto espresso oggi a Trieste dal governatore del Friuli Venezia Giulia in occasione del saggio di fine anno 'Tutta ginnastica' della società 'Artistica 81', a cui hanno partecipato anche l'assessore regionale alle Autonomie locali, l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente oltre al sindaco di Trieste.



Come ha spiegato il massimo esponente della Giunta regionale, dopo aver ringraziato il presidente del sodalizio per l'attività svolta anche nei mesi più duri segnati dal Covid, l'Artistica 81 rappresenta una società che si contraddistingue sia per i risultati conseguiti a livello nazionale nella serie A1 (secondo posto) sia per il numero di atleti, anche giovanissimi, che annovera tra le sue file.



Proprio per questi motivi la Regione, come ha assicurato il governatore, continuerà a sostenere l'Artistica 81 per il valore dell'operato svolto anche da un punto di vista sociale e non solo agonistico, infondendo nei giovani i principi del lavoro di squadra, del sacrifico, della solidarietà e del rispetto per il prossimo, oltre che del saper rialzarsi dopo una caduta, formando in questo modo i cittadini del domani. ARC/GG