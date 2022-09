Sport: Regione, successo Borc Trail segnale di ripartenza

Trieste, 2 set - Questo è l'anno nel quale, dopo i momenti più duri dell'emergenza pandemica, sono ripartiti gli eventi sportivi e anche questo appuntamento, infatti, sta riscuotendo in termini di numero di iscrizioni un importante successo.



Lo ha detto oggi a Polcenigo l'assessore regionale allo Sport in occasione della presentazione del Saucony Borc Trail - dedicato alla disciplina del trail running - che si terrà dal 7 al 9 ottobre di quest'anno.



Come ha spiegato l'esponente della Giunta, quella che si svolgerà in Friuli Venezia Giulia sarà una delle manifestazioni di questa specialità più importanti a livello nazionale.



Il tutto a beneficio dell'immagine della regione e delle bellezze naturali della sua montagna. I percorsi di gara infatti sono stati studiati affinché i partecipanti attraversino i paesaggi più suggestivi del territorio. ARC/GG/ma