Sport: Regione, Trofeo Felluga a memoria Nava segnale a giovani atleti

Trieste, 27 mar - I visi commossi dei compagni di squadra di Filippo Nava durante la consegna ai suoi genitori del Trofeo Emilio Felluga, anche se non possono lenire il dolore per la perdita di un figlio, dimostrano quanto importante e profondo sia il segno lasciato da questo giovane atleta dell'Artistica '81 nella città di Trieste. Un riconoscimento alla memoria di Filippo che è anche un po' un premio a tutti i ragazzi che, come lui, in palestra dimostrano di credere nei sani valori dello sport che tanto hanno fatto apprezzare questo giovane atleta e per i quali si è sempre impegnato Emilio Felluga.È quanto espresso dall'assessore regionale alle Autonomie locali durate la cerimonia di consegna del Trofeo Emilio Felluga alla memoria di Filippo Nava, giovane atleta spentosi a 15 anni dopo una lunga malattia. Alla cerimonia hanno partecipato i vertici dell'Artistica '81 e del Panathlon Club, oltre all'assessore regionale al Lavoro, al sindaco, al vicesindaco e dell'assessore alle Politiche dei servizi generali di Trieste e al primo cittadino di Muggia.Filippo Nava era una promessa della ginnastica artistica, faceva parte della squadra agonistica dell'Artistica '81 ed aveva conseguito ottimi risultati: nel pieno dell'attività aveva vinto i Campionati interregionali, gareggiato nelle fasi nazionali e alla festa della ginnastica a Rimini, salendo più volte sul podio. Purtroppo una grave malattia lo ha strappato all'affetto dei suoi cari e alla sua passione per lo sport.