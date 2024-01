Sport: Roberti, Alessandro Talotti atleta e uomo di valore

Udine, 27 gen - "Alessandro Talotti ha impresso un segno nel panorama nazionale e sul nostro territorio; ha lasciato titoli sportivi importanti, la passione per lo sport, ideando anche iniziative come UdinJump, e un ricordo positivo nelle persone che lo hanno conosciuto ma ci consegna anche altre passioni che scopriamo oggi con il romanzo di prossima pubblicazione, 'Il giallo alle olimpiadi di Parigi'. Vedere a questo tavolo l'ampia partecipazione di rappresentanti delle istituzioni pubbliche, sportive, culturali è una dimostrazione concreta di quanto Talotti abbia dato al nostro territorio". Sono le parole dell'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti che ha aperto oggi la conferenza stampa dedicata al romanzo di Alessandro Talotti, l'atleta scomparso a maggio del 2021, che sarà pubblicato postumo tra fine maggio e inizio giugno da Gaspari editore. La storia, ambientata nel contesto dei giochi olimpici, è un altro degli straordinari lasciti che Alessandro ha voluto tramandare, un chiaro esempio del suo poliedrico talento, sempre legato al suo mondo, quello sportivo. Durante l'incontro è stata anche annunciata l'edizione 2024 di UdinJump che a pochi anni dalla nascita è già nell'élite mondiale dei meeting di atletica e si svolgerà a Udine il prossimo 6 febbraio al palaindoor 'Ovidio Bernes'. Nel portare i saluti del governatore Massimiliano Fedriga e del vicegovernatore Mario Anzil, Roberti ha espresso un apprezzamento per il meeting "una manifestazione, nata da un'idea di Talotti, che prosegue con entusiasmo l'attività e porta ricadute positive sul territorio che è anche testimonianza della sua grande capacità di trasmettere la passione per lo sport coinvolgendo i giovani". Molte le voci che hanno ricordato l'atleta scomparso tra queste quelle della moglie Silvia Stibilj, di Massimo Di Giorgio presidente regionale Fidal, dell'assessore allo Sport del Comune di Udine Chiara Dazzan, di Marco Gaspari l'editore e del giornalista Antonio Simeoli che ha letto in anteprima alcuni estratti del libro che, nelle intenzioni dello stesso Talotti, intende essere una sorpresa per tutti coloro che lo leggeranno, compresi i suoi affetti più cari. A portare i loro ricordi e saluti sono stati anche il direttore di UdinJump, Mario Gasparetto e il presidente Massimo Patriarca. ARC/LP/ma