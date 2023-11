Sport: Roberti, attività Artistica 81 è orgoglio per Trieste e Fvg

Trieste, 27 nov - "Dobbiamo ringraziare il presidente e tutto lo staff dell'Artistica 81 non solo per gli straordinari risultati conquistati in tutti questi anni ma soprattutto per la splendida realtà che, giorno dopo giorno, hanno saputo creare. Le vittorie importanti sono certamente il frutto di un lavoro portato avanti senza sosta e con grande lungimiranza, partendo da una palestra di un rione periferico di Trieste. Uno spazio dove, con tanti sacrifici, continuano ad allenarsi duramente centinaia di ragazze e ragazzi". Lo ha affermato l'assessore agli Enti locali Pierpaolo Roberti che oggi pomeriggio ha preso parte all'evento inaugurale della stagione 2023-2024 dell'Artistica 81, una società che conta circa 600 atleti. In questa occasione è stata anche presentata la formazione che prenderà parte alla Serie A1, il massimo campionato italiano di ginnastica artistica, dove la società milita da ben 23 anni. "In questa palestra, da oltre 40 anni, state formando tanti giovani che diventeranno le donne e gli uomini di domani. Un'attività - ha sottolineato Roberti rivolgendosi alla dirigenza dell'Artistica 81 - che rappresenta un orgoglio non solo per Trieste ma per l'intero Friuli Venezia Giulia". Alla manifestazione ha partecipato anche l'assessore alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro. ARC/TOF/al