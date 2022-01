Sport: Roberti, attività Artistica '81 foriera di successi e di valori

Trieste, 26 gen - "Attività come quelle dell'Artistica '81 vanno sostenute perché portano successi agonistici ma soprattutto perché trasmettono valori alle nuove generazioni: per questo la Regione è e sarà a fianco di tutte le associazioni sportive e di volontariato del Friuli Venezia Giulia che danno vita a una rete fondamentale per la nostra comunità". Sono parole dell'assessore regionale alle Autonomie locali e alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, intervenuto oggi alla palestra Emilio Felluga di Trieste dove è stata presentata l'attività della società presieduta da Fulvio Bronzi che per il 20. anno consecutivo partecipa alla serie A1 femminile di ginnastica artistica. La stagione di vertice inizierà il 12 febbraio ad Ancona, per proseguire il 12 marzo a Torino, il 22 aprile a Napoli e con la Final Six che assegnerà gli scudetti il 21 e 22 maggio sempre nel capoluogo campano. "Accanto ai problemi del Covid - ha ricordato Roberti - ora le società sportive devono fronteggiare anche i costi dovuti al rincaro delle bollette: sono difficoltà che dobbiamo continuare ad affrontare insieme perché - ha evidenziato l'assessore - perdere un'attività associativa non è meno grave di perdere un'attività produttiva". All'incontro, nel corso del quale sono stati presentati gli atleti e rievocata la storia dell'Artistica 81, hanno preso parte autorità da sempre vicine alla società triestina che opera nel rione di San Giacomo: oltre a Roberti, il vicesindaco di Trieste Serena Tonel, l'assessore comunale Giorgio Rossi e il sindaco di Muggia Paolo Polidori. Al termine della cerimonia la giornalista Micol Brusaferro, prima atleta e poi curatrice della comunicazione dell'Artistica '81, ha ricevuto il Trofeo Emilio Felluga, intitolato all'ex presidente del Coni regionale oltre che intestatario dell'impianto di via Vespucci, premio voluto da Bronzi e consegnatole da Pia Felluga, vedova del grande dirigente sportivo. ARC/PPH/al