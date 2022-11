Sport: Roberti, bene società veliche che investono su giovani talenti

Trieste, 9 nov - "I valori che la vela trasmette ai giovani sono fondamentali per la loro crescita: l'impegno, la costanza e il rispetto reciproco. Da sempre le società veliche giuliane sfornano sportivi di altissimo livello e grandi campioni e dobbiamo essere fieri delle realtà, come la Triestina della Vela, che investono sui giovani. Alle ragazze e ai ragazzi che praticano questo sport, che richiede tanti sacrifici, non posso quindi che augurare di continuare a divertirsi scoprendo la gioia che il mare è capace di regalare. Il futuro appartiene a loro e sono certo che renderanno orgoglioso il Friuli Venezia Giulia". È questo il messaggio lanciato dall'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti durante la premiazione del Trofeo per Paolo 2022, l'evento sportivo che chiude il ricco calendario di eventi sportivi organizzati dalla Società Triestina della Vela, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, anche il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e il presidente regionale del Coni Giorgio Brandolin. ARC/MA/gg