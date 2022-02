Sport: Roberti, Campionissimi avvicina ragazzi ad attività sportiva

Trieste, 18 feb - "Iniziative come Campionissimi, che puntano non tanto a individuare nuovi talenti quanto a fare avvicinare i giovani allo sport divertendosi, oltre a essere coraggiose sono particolarmente meritevoli dato il complesso quadro pandemico che ha portato molti giovani ad allontanarsi dall'attività sportiva". È questo il concetto espresso dall'assessore regionale alle Autonomie locali e lingue minoritarie, Pierpaolo Roberti, alla presentazione al pubblico e alla stampa del Magazine Campionissimi 2022, la pubblicazione che racchiude cronache, riflessi, immagini e interviste legate al Camp calcistico organizzato nel capoluogo regionale la scorsa estate dall'associazione "Promoturismo Alpe Adria Trieste", con la collaborazione anche della Svet Slovenskih Organizacij (Confederazione delle Organizzazioni Slovene). Roberti ha sottolineato che "ci sono molti modi diversi di vivere lo sport: dalle associazioni professionistiche, a quelle di volontariato che puntano a performance di alto livello, fino a quelle amatoriali. Tutte queste realtà, delle quali la nostra regione è ricca, sono però accumunate dal coraggio dimostrato dalle tante persone, quasi sempre volontari, che ogni giorno si mettono in gioco e impegnano per portare avanti queste realtà". ARC/MA/pph