Sport: Roberti, chi veste maglia azzurra è modello per tutti giovani

Trieste, 14 ott - "Gli atleti triestini che riescono a indossare la maglia azzurra non vanno ringraziati solo per gli straordinari risultati conquistati con grande sacrificio, immense fatiche e tante rinunce. Rappresentano infatti un modello per tutti gli altri giovani che si avvicinano allo sport che guardano a questi campioni con ammirazione. Grazie a voi queste ragazze e questi ragazzi possono coltivare il sogno più alto: quello di vestire i colori della nazionale italiana". Lo ha affermato l'assessore alle Autonomie locali e Sicurezza Pierpaolo Roberti che questa mattina ha partecipato all'evento "Trieste Azzurra", la cerimonia dedicata agli oltre 130 sportivi che hanno rappresentato Trieste e l'Italia nel mondo dal 2019 al 2022 organizzata dall'Associazione nazionale atleti olimpici e azzurri d'Italia. Nel portare i saluti del governatore Fedriga e dell'intera Giunta regionale, l'assessore Roberti ha sottolineato che questi campioni sono importanti anche per il ruolo di testimonial del nostro territorio. "Con i vostri risultati - ha ricordato - fate conoscere Trieste e il Friuli Venezia Giulia a livello nazionale e internazionale. Per le istituzioni rappresentate un eccezionale veicolo promozionale". "Un ultimo pensiero va infine alle forze armate e a quelle dell'ordine che consentono a molti giovani di dedicarsi quotidianamente agli allenamenti in diverse discipline. Istituzioni fondamentali dello Stato italiano che - ha concluso Roberti - da sempre accompagnano la crescita dei nostri giovani campioni". ARC/RT/gg