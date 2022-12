Sport: Roberti, Corsa della Bora valore aggiunto per tutto Fvg

Trieste, 15 dic - "In questo momento è in corso di discussione in Consiglio regionale la legge di Stabilità che assegna risorse rilevanti allo sport. In questi anni gli stanziamenti a sostegno delle attività sportive sono stati consistenti per aiutare le realtà operanti in questo settore a superare le difficoltà legate all'emergenza sanitaria prima e oggi all'aumento dei costi dell'energia. Le restrizioni imposte per contrastare il Covid-19 e in particolare i lockdown hanno avuto riflessi importanti sulle associazioni sportive, quindi la Regione ha voluto essere al loro fianco. Purtroppo molti appassionati si sono dovuti allontanare dal mondo dello sport e ora lo stanno riscoprendo anche grazie a eventi come la Corsa della Bora, che fa conoscere agli appassionati di corsa estrema il Friuli Venezia Giulia". È quanto affermato dall'assessore regionale alle Autonomie locali e sicurezza Pierpaolo Roberti durante la presentazione della Corsa della Bora 2023, l'evento sportivo che si terrà dal 6 all'8 gennaio 2023, alla presenza tra gli altri del sindaco del capoluogo regionale Roberto Dipiazza e del presidente dell'Asd SentieroUNO Tommaso De Mottoni. "Oltre ad aver dato i natali a molti campioni, la nostra regione ha sempre dimostrato una grande propensione allo sport a tutti i livelli: è infatti uno dei territori con il maggior numero di associazioni e sportivi attivi - ha detto Roberti -. Non parliamo quindi solo di agonismo e medaglie, ma di una vera risorsa in campo sociale: lo sport infatti trasmessi valori e principi ai giovani, ma aiuta anche a mantenersi in buona salute. Investire sullo sport a tutto tondo, dall'agonista all'atleta del fine settimana che si diletta a fare una partita di calcetto o una corsa in bicicletta, significa quindi dare investire sul territorio". L'assessore ha quindi analizzato le ricadute turistiche legate alla Corsa della Bora, evidenziando che "la competizione si svolge in un contesto paesaggistico e naturalistico spettacolare. Un contesto che verrà reso evidente non solo ai partecipanti ma anche a tutti gli appassionati che avranno modo di vedere le immagini dell'evento, che si concluderà in un contesto meraviglioso come Porto Piccolo". Dopo aver ringraziato gli organizzatori "per l'impegno profuso nell'organizzazione di un evento che rappresenta un valore aggiunto per tutto il Friuli Venezia Giulia, dato che attraversa il territorio di tre ex province" l'assessore ha quindi augurato un sincero "in bocca al lupo al tutti i partecipanti". ARC/MA/al