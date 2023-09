Sport: Roberti, Futurosa è esempio nel formare giovani talenti basket

Trieste, 13 set - "La Regione sta investendo moltissimo sullo sport, fondamentale per far crescere al meglio i nostri giovani. Per gli ottimi risultati ottenuti e per la capacità di sfornare grandi talenti, Futurosa è un esempio da seguire e da sostenere. L'augurio è che questa realtà possa continuare su questa strada mantenendo lo spirito positivo che la sta caratterizzando fin dai suoi primi passi". Lo ha affermato l'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti che oggi partecipato alla presentazione della nuova stagione di Futurosa #Forna Basket Trieste che sarà impegnata nella serie A2 della Lega basket femminile. Il nuovo roster 2023-2024 di Futurosa vede alcuni innesti di valore che andranno a completare una squadra formata da tante giocatrici cresciute nel vivaio rosanero. Nel portare i saluti dell'Amministrazione regionale, l'assessore Roberti ha anche ricordato alcuni interventi fatti per promuovere l'attività sportiva in Friuli Venezia Giulia. "Oltre agli stanziamenti riguardanti i bandi della Direzione Sport della Regione, nell'ambito della concertazione con gli enti locali solo per l'impiantistica - ha sottolineato - abbiamo destinato ai Comuni complessivamente 80 milioni di euro. Uno stanziamento rilevante che si aggiunge alle misure pensate per mitigare gli effetti negativi causati dal Covid-19 e dall'aumento dei costi energetici". Nel corso dell'evento è stato inoltre annunciato che sulle maglie delle ragazze del Futurosa comparirà il brand "Io Sono Fvg". "Una bella opportunità - ha concluso Roberti - per far conoscere in tutta Italia il nome e le eccellenze della nostra regione". ARC/TOF/pph