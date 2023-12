Sport: Roberti, Futurosa-iVision accomunate dalla voglia di crescere

Trieste, 19 dic - "La sponsorizzazione di Futurosa da parte di iVision è una scelta strategica per la giovane società cestistica triestina e per l'azienda di Martignacco. Le due realtà condividono infatti gli stessi valori e lo stesso desiderio di crescere, coltivando quella passione che lo sport riesce a trasmettere a tutti i livelli". Lo ha affermato l'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti che oggi ha partecipato alla presentazione della nuova collaborazione tra Futurosa Basket e iVision Tech, l'azienda di Martignacco attiva nel settore della progettazione e della produzione di montature di occhiali. "Futurosa è un esempio - ha rimarcato Roberti - per come ha saputo costruire in poco tempo un clima positivo che abbraccia le piccolissime atlete che stanno muovendo i primi passi nel basket come le giocatrici brillantemente impegnate nella serie A2". "È una realtà - ha aggiunto l'assessore - che sta lavorando con serietà sul proprio vivaio nell'intento di far crescere le giovanissime all'insegna dei valori più alti dello sport. Giocatrici in erba che troveranno nelle ragazze della prima squadra un costante punto di riferimento". "Siamo particolarmente orgogliosi di aver abbinato il brand 'Io sono Fvg' a Futurosa. Una società - ha aggiunto Roberti - che l'Amministrazione regionale vuole continuare a sostenere con grande convinzione". ARC/TOF/al