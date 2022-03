Sport: Roberti, giovani atleti danno entusiasmo in momento difficile

L'assessore alle premiazioni e alla rassegna delle delegazioni dei Campionati italiani di corsa campestre

Trieste, 12 mar - "Il primo ringraziamento che voglio fare è a questi giovani atleti delle delegazioni regionali che sfilando oggi in piazza Unità d'Italia ci hanno dato energia ed entusiasmo e ci hanno aperto il cuore, portando tanta positività in un momento storico reso complicato da quanto sta accadendo alle porte dell'Europa". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, intervenendo alla cerimonia dedicata alle premiazioni e alla rassegna delle delegazioni regionali dei Campionati italiani di corsa campestre 'La festa del cross' in svolgimento fino al 13 marzo sui percorsi del Carso nei comuni di Trieste e Sgonico. Come ha sottolineato l'assessore, è stata determinante la decisione della Federazione italiana di Atletica leggera di aver scelto Trieste quale sede di questi campionati che movimentano, tra atleti e staff, circa 4.500 persone. "Da questa esperienza vincente - ha concluso Roberti - c'è l'impegno che la Regione sarà sempre a fianco di eventi sportivi come questo che mettono in luce il territorio richiamando un'ampia partecipazione da ogni parte d'Italia". ARC/GG