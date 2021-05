Sport: Roberti, manifestazioni corsa esempi confortanti di ripartenza

Trieste, 29 mag - "L'auspicio è che queste manifestazioni possano crescere sempre più e che ci ritroveremo presto in una piena normalità, a momenti di premiazioni ancora più affollati e ricchi di pubblico, con partecipazioni massicce: vogliamo tornare a vivere. Il ringraziamento va ai volontari che hanno lavorato assieme per organizzare questi eventi nel rispetto delle norme di prevenzione consentendo a tanti sportivi di celebrare il gesto naturale, spontaneo ed energico della corsa: è il più bel messaggio di gioia per la ripartenza". Lo ha sottolineato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, intervenendo alle premiazioni di categoria della Mujalonga sul mar e della Trieste Half Marathon, due eventi sportivi che il 18 aprile e il 2 maggio scorsi hanno portato a correre sulle strade di Trieste e Muggia oltre 1500 persone, tra professionisti e semplici appassionati. Roberti introducendo la cerimonia di premiazione che si è tenuta all'auditorium del museo Revoltella ha ringraziato gli atleti e l'impegno degli organizzatori della Asd Trieste Atletica Aps e dell'Apd Miramar. "Siete riusciti a muovere numeri incredibili e possiamo immaginare quali difficoltà avete dovuto superare per gestire in sicurezza un evento sportivo con tanti partecipanti in un momento così complesso", ha commentato Roberti, rinnovando a nome della Regione il sostegno al movimento dello sport e al mondo del volontariato. Nell'occasione della cerimonia - a cui sono intervenuti, tra gli altri, l'assessore allo Sport del Comune di Trieste Giorgio Rossi, il vicesindaco di Muggia Francesco Bussani e il delegato del Coni di Trieste Ernesto Mari, oltre ai presidenti delle due associazioni Carlo Irace e Alessio Lilli (da remoto) - è stato consegnato al Wwf Italia, rappresentato dal presidente di Trieste Alessandro Giadrossi, il ricavato delle donazioni raccolte alla Trieste Half Marathon e che verrà utilizzato per sostenere il progetto per la salvaguardia delle tartarughe marine e nello specifico all'attività del Centro di recupero di Policoro in Basilicata. ARC/EP/pph