Sport: Roberti, Spring Young momento di festa che valorizza Ts e Fvg

Trieste, 4 mag - "Portando oltre milleseicento bambini in piazza dell'Unità d'Italia, la Trieste Spring Young ha trasformato il centro cittadino in una grande festa all'insegna dello sport e dello stare insieme. La Trieste Spring Run è una manifestazione podistica amatissima e molto attesa e l'idea di anticiparla con un evento dedicato ai più piccolo si è rivelata vincente. Questo evento è inoltre un modo originale e divertente per avvicinare i giovani e i giovanissimi allo sport dopo gli anni difficili della pandemia e animare il cuore della città attraverso i sorrisi e le urla di gioia dei bambini; il tutto sotto gli occhi dei tanti turisti incuriositi che oggi, grazie anche a una giornata stupenda dal punto di vista meteorologico, affollano il capoluogo regionale". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, durante le "premiazioni" della Trieste Spring Young, la manifestazione sportiva dedicata ai più piccoli nell'ambito della Trieste Spring Run, l'evento organizzato dall'Apd Miramar in collaborazione con l'Asd Trieste Atletica Aps, con la co-organizzazione del Comune di Trieste, la collaborazione di Trieste Trasporti, il patrocinio della Regione Fvg e il sostegno di PromoTurismoFVG e del Comune di Duino Aurisina. Roberti ha evidenziato che "anche oggi Trieste e il Friuli Venezia Giulia si stanno presentando nel modo migliore a tanti turisti provenienti da tutto il mondo. Un risultato frutto dell'impegno di tante persone che meritano il giusto riconoscimento, a partire dagli organizzatori dell'evento e dai tanti volontari che hanno dato il proprio contributo, senza dimenticare gli insegnanti che hanno deciso di regalare ai propri alunni una giornata particolare fuori dalle aule per insegnare loro i tanti valori che lo sport è capace di trasmettere". ARC/MA/pph