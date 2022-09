Sport: Roberti, successi Futurosa basket Ts fondati su valori

Trieste, 29 set - "Aver riportato il basket femminile triestino in serie A2 rappresenta un importante traguardo che dà entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi a una società la quale ha fatto dei valori dello sport lo schema di gioco vincente dei suoi successi". Lo ha detto ieri sera a Trieste l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, in occasione della presentazione del Futurosa Basket Trieste che disputerà il campionato di serie A2 femminile di pallacanestro. Come ha spiegato Roberti, l'esperienza del Futurosa rappresenta un modello virtuoso per come i dirigenti hanno saputo gestire la società, a partire da un settore giovanile che oggi annovera duecento giocatrici e le cui squadre sono impegnate nei vari campionati di categoria. "In una realtà nazionale - ha detto l'assessore - dove le squadre di livello dei principali sport tendono ad essere sempre meno composte da atleti e atlete del territorio, il Futurosa dimostra invece di avere un forte legame con la città essendo buona parte della formazione composta da giocatrici triestine". "Basta questo - ha continuato Roberti - per testimoniare la bontà di un progetto che non è solo sportivo, ma anche educativo: lontano da quegli eccessi di competitività che distorcono, specialmente nei giovanissimi, l'essenza della pratica sportiva, la quale deve essere contraddistinta dallo spirito di gruppo, dalla solidarietà con i compagni di squadra e dalla lealtà con gli avversari". Infine Roberti, ricordando come nello stesso campionato militi anche la Libertas Basket School di Udine a testimonianza del livello della pallacanestro femminile regionale, ha ringraziato i vertici societari e gli allenatori per il loro lavoro con l'auspicio che il percorso di crescita continui sul solco dei traguardi brillantemente già raggiunti. ARC/GG/ma