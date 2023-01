Sport:Scoccimarro, da nuova proprietà Usa energie per rilancio Pall Ts

Ringraziamento dell'assessore anche agli imprenditori locali rimasti nella compagine societaria Trieste, 19 gen - "Saluto con grande positività l'arrivo di un gruppo americano importante che ha deciso di investire a Trieste ponendosi l'obiettivo di consolidare la presenza nella massima serie, puntando in prospettiva anche alle coppe europee. Si tratterebbe di un traguardo importante, che onorerebbe sia la bellezza del palazzetto dello sport sia la passione e la competenza dei numerosi tifosi biancorossi".



Lo ha detto oggi l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro alla presentazione della nuova composizione societaria della Pallacanestro Trieste, all'interno della quale il 90 per cento delle quote è detenuto dalla Cotogna Sports Group Italia, controllata dall'americana Cgs.



Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, l'operazione rappresenta un valore aggiunto per tutti, in considerazione del ruolo che la Regione può mettere in campo sia attraverso PromoTurismoFvg con il marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia sia attraverso la direzione Ambiente con le campagne ecologiche 'Tifo Pulito' ed 'EcoFeste', che in questi anni hanno visto erogati contributi per circa 1,5 milioni di euro destinati a iniziative finalizzate alla sensibilizzazione ambientale e a una corretta gestione dei rifiuti.



"Bene anche - ha aggiunto l'assessore - il fatto che siano rimasti degli imprenditori triestini all'interno della società, a testimonianza del fatto che la città crede nel progetto. In considerazione di ciò possiamo affermare che ci sono tutte le basi per superare questo momentaneo periodo di transizione, guardando con ottimismo a un futuro in cui l'entusiasmo dei nuovi soci, unitamente all'esperienza del neo-vicepresidente Mauro Ghiacci e delle forze imprenditoriali locali rimaste, riesca - ha concluso Scoccimarro - a riportare la Pallacanestro Trieste nelle posizioni che merita nel panorama del basket nazionale ed europeo". ARC/GG/al