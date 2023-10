Sport: Scoccimarro, Mario Ustolin esempio positivo per atleti

Udine, 21 ott - "Le attività sportive sono fondamentali non solo per una migliore qualità della vita, ma anche per consolidare i valori della nostra società. L'Amministrazione regionale sostiene lo sport e le sue associazioni convinta del ruolo positivo delle discipline sportive che, a qualsiasi livello vengano praticate, sono un prezioso strumento di aggregazione e formativo oltre che utili per accrescere la capacità di relazione; rappresentano poi un valore significativo per una comunità sana e coesa". Lo ha detto l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente Fabio Scoccimarro in occasione dei festeggiamenti per i 160 anni della Ginnastica Triestina Nautica con la cerimonia del varo di alcune nuove barche della Società, una delle quali è stata donata da Paolo Grabar all'associazione. Si tratta di una Gig a 4 completa di remi che è stata intitolata a Mario Ustolin olimpionico ai Giochi di Londra del 1948, vicecampione d'Europa nel 1949 e poi allenatore di equipaggi di altissimo livello. I festeggiamenti sono stati quindi l'occasione anche per ricordare Ustolin, lo storico allenatore del sodalizio. È stato inoltre varato il doppio Coastal Swift racing acquistato dai soci della Ginnastica che verrà battezzato con il nome "Centosessanta". "Ricordare Ustolin, come fa da molti anni la Ginnastica Triestina Nautica, è un segno di riconoscimento verso un uomo e uno sportivo di valore che ha saputo coinvolgere molti giovani atleti e far conoscere il canottaggio; un esempio che auspico possa essere fonte di ispirazione per molti dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze" ha concluso Scoccimarro ribadendo l'importanza del sostegno allo sport, nel formare i giovani con valori fondanti della nostra società quali il rispetto dell'avversario, l'impegno, la determinazione e la costanza per raggiungere gli obiettivi e la capacità di lavorare in squadra. ARC/LP/ma