Sport: Scoccimarro, Regione candida Ts a campionato italiano pugilato

Udine, 6 apr - "Abbiamo avanzato la candidatura di Trieste per poter ospitare, il prossimo anno, il campionato italiano di pugilato, la massima competizione pugilistica nazionale con centinaia di atleti che si contenderanno il titolo italiano propedeutico alla formazione delle nuove nazionali in vista delle olimpiadi". Così l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, Fabio Scoccimarro, in occasione dell'incontro su "Le attuali prospettive del pugilato" alla presenza del presidente della Federazione pugilistica italiana (Fpi) Flavio D'Ambrosi e organizzato dal Comitato regionale Fvg, a Ronchi dei Legionari. "Il Friuli Venezia Giulia ha conseguito risultati più che lusinghieri in questa disciplina, risultati che ci pongono al vertice nazionale con atleti di grande levatura" ha indicato Scoccimarro ricordando come "salgono a 8 le atlete e gli atleti italiani pronti a partire per i prossimi tornei di pugilato ai Giochi olimpici di Parigi". L'esponente della Giunta Fedriga ha sottolineato, poi, la valenza sociale dello sport e in particolare quella della nobile arte del pugilato anche nelle file giovanili e amatoriali. Nel corso dell'incontro si è tracciato un bilancio dei quattro anni pre-olimpici della boxe in Italia, un movimento che nell'ultimo periodo è tornato a crescere e che vanta un larghissimo numero di praticanti con buoni risultati nella nostra regione. "La Regione - ha concluso - è vicina e sostiene concretamente le società sportive per fare in modo che questo mondo possa proseguire a crescere offrendo ai nostri giovani, ma non solo, e a tutti i livelli, molteplici opportunità". ARC/LP