Sport: Scoccimarro, Triveneto Meeting valorizza nostri giovani atleti

Trieste, 21 lug - "La Regione è al fianco di tutte quelle realtà che portano sul nostro territorio grandi manifestazioni in linea con i valori della nostra comunità. Gli atleti di calibro internazionale che domani all'impianto Draghicchio di Cologna a Trieste avranno la possibilità di testare la propria forma in vista dei prossimi impegni hanno scelto il capoluogo del Friuli Venezia Giulia come trampolino per la loro stagione".

Lo afferma l'assessore alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro che questa mattina ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione della sedicesima edizione del "Triveneto Meeting Internazionale di Atletica leggera - Memorial Jack Benvenuti". La manifestazione, organizzata come sempre dalla Polisportiva Triveneto Trieste, vedrà la partecipazione di circa 150 atleti di 35 Paesi diversi.

Portando i saluti dell'Amministrazione regionale, l'assessore ha voluto ringraziare proprio gli organizzatori della manifestazione soprattutto per le importanti sinergie che hanno saputo mettere in campo. "Un plauso particolare va fatto ai promotori del Triveneto Meeting Internazionale di Atletica leggera che vedono nel capoluogo giuliano un punto di riferimento dello sport, ma anche della solidarietà con il sostegno all'Associazione italiana per la donazione di organi (Aido)".

Oltre agli atleti affermati, il Triveneto Meeting fa gareggiare anche i campioni di domani. "Iniziative di questa portata, che sanno valorizzare i giovani atleti azzurri ma anche chi è alle prime armi, avranno sempre il sostegno da parte dell'Amministrazione regionale. È molto importante - ha aggiunto Scoccimarro in conclusione - che le ragazze e i ragazzi si impegnino in attività sportive che ti permettano di crescere in modo sano". ARC/RT/ma