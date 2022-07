Sport: Zilli-Scoccimarro, Campagnola 50 anni di calcio con impegno

Gemona del Friuli, 2 lug - "A Gemona realtà come il Campagnola in cinquant'anni di calcio hanno trasmesso al territorio l'importanza di vivere lo sport come occasione per unire e per far crescere valori di solidarietà, di raccordo tra generazioni, di crescita delle comunità. Oggi questi valori si rinnovano dimostrando la capacità di questa associazione di essere propositiva e di farsi parte attiva delle buone pratiche sul territorio".



Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli intervenuta oggi a Gemona del Friuli, in località San Pietro, alla cerimonia per il 50° anniversario dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Campagnola dal titolo "La nostra storia: 50 anni di calcio, impegno e valori".



"Oggi tocchiamo con mano l'importanza dello sport sul territorio ed in particolare tra le comunità di montagna dove la passione per lo sport è un veicolo di solidarietà, di vicinanza tra le famiglie, di convivenza tra bambini e adulti, oltre che un'ottima sentinella delle piccole e grandi fragilità sociali che altrimenti rischiano di passare inosservate" ha sottolineato Zilli.



Durante la cerimonia, oltre al ricordo e alla consegna dei riconoscimenti a dirigenti e giocatori, è stata presentata l'iniziativa #Kick4Climate - Un calcio per il Clima in collaborazione con l'Udinese. Il progetto, promosso dall'Onu, promuove gli eventi sportivi sostenibili, veicolando concetti e buone pratiche legate alla tutela dell'acqua, alla riduzione dei consumi energetici, al contenimento del consumo del suolo, all'attenzione all'ambiente e ai suoi mutamenti.



Per questo a Gemona oggi è giunto anche il messaggio dell'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro che ha riconosciuto alla Campagnola un ruolo fondamentale per la nostra società, per far crescere giovani sportivi nei valori fondanti di lealtà, sportività, sana competizione, impegno e sofferenza, spirito di gruppo. Per Scoccimarro unire alla pratica sportiva l'ulteriore valore, ora riconosciuto anche dalla Costituzione, della tutela dell'ambiente è un modo per diffondere la rivoluzione culturale definita oggi transizione ecologica. ARC/SSA/ep