Sport: Zilli, Società ciclistica Bujese fucina di campioni

Buja, 26 mar - "La Regione sostiene con convinzione associazioni dilettantistiche come la Società ciclistica Bujese che, oltre a allenare i futuri campioni, trasmettono un'educazione allo stare assieme all'aperto, con regole e rispetto reciproco, nei giovani: sono valori fondamentali in una società non sempre attenta a salvaguardare stili di vita e rapporti salubri". Lo ha sottolineato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, all'avvio della 48ma stagione ciclistica della Società Bujese, che si è svolta alla presenza del commissario tecnico della squadra nazionale di ciclocross Daniele Pontoni e del protagonista dell'organizzazione delle tappe del Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia Enzo Cainero. "Anche per questa stagione la Bujese ha un grande carnet di iniziative", ha commentato Zilli riguardo alle proposte della società in cui militano campioni e promettenti vivai di piccoli sportivi. "Siamo una regione - ha aggiunto Zilli - nel cui Dna c'è la passione per le due ruote e una terra di grandi campioni, come "Il Rosso di Buja" Alessandro De Marchi, l'olimpionico Jonathan Milan, i giovani Nicola Venchiarutti e Lorenzo Ursella; fatica, tenacia sono, del resto, da sempre valori che ci contraddistinguono e che sono necessari in uno sport così duro come il ciclismo. Ma non va dimenticato anche tutto il movimento di appassionati che montano in sella alla propria bici nel tempo libero per macinare chilometri lungo le strade del nostro territorio e che onorano le due ruote con sano spirito sportivo". ARC/EP/gg