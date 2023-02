Sport: Zilli, UdinJump accende riflettori su atletica internazionale

Udine, 8 feb - "Un evento che mette assieme talento, passione e sacrificio ovvero i valori alla base dello sport e che caratterizzano anche Udine e il Friuli. Da parte della Regione un 'in bocca al lupo' a tutti i giovani atleti affinché possano trovare in UdinJump un'occasione per esprimere tutte le loro migliori potenzialità". L'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha portato il saluto del governatore Massimiliano Fedriga, dell'assessore allo Sport e cultura Tiziana Gibelli e di tutta l'Amministrazione regionale alla presentazione di UdinJump, il meeting internazionale di salto in alto che si aprirà domani pomeriggio a Udine. Un evento nato, cresciuto e portato avanti nel nome di Alessandro Talotti, il campione friulano scomparso prematuramente legando per sempre il suo nome all'atletica e all'agonismo giovanile. "Il Friuli Venezia Giulia è una terra fertile di campioni e dalla lunga e forte tradizione sportiva - ha detto Zilli -, fare atletica a livello agonistico richiede determinazione e il riconoscimento della professionalità di tante figure che ruotano attorno allo sport e che meritano di essere valorizzate". Zilli ha poi richiamato l'attenzione della Regione per gli impianti sportivi "su cui in questi cinque anni abbiamo voluto investire moltissimo proprio per sostenere concretamente la crescita sportiva dei nostri ragazzi". Alla presentazione del meeting hanno preso parte le atlete e gli atleti che compongono la rosa dei top jumper. Ad omaggiare l'evento anche Javier Sotomayor, grande amico di Alessandro Talotti con cui ha lavorato per ideare e far crescere l'appuntamento internazionale, a cui quest'anno partecipa non solo come testimonial ma anche in qualità di allenatore del figlio Jaxier Sotomayor Gómez. A dare il benvenuto agli atleti italiani e stranieri a Udine c'erano anche il presidente del Coni Fvg Giorgio Brandolin, il vicesindaco di Udine Loris Michelini, il presidente della Fidal Fvg Massimo Di Giorgio, il presidente di UdinJump Massimo Patriarca e il direttore tecnico Mario Gasparetto. L'evento sarà seguito in diretta televisiva da Rai Sport a partire dalle 16 di domani quando avranno avvio le prime gare femminili. ARC/SSA/ma