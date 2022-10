Sportello anti-truffe:Zilli, esperienza pilota da estendere in regione

Pordenone, 27 ott - "Con la firma oggi a Pordenone di questo protocollo che avvia il primo sportello anti-truffe in regione parte un progetto che avrà valenza sull'intero Friuli Venezia Giulia. Tra la Guardia di Finanzia, l'Associazione dei finanzieri in congedo e l'associazione Consumatori attivi si è suggellato un rapporto che esisteva già da tempo. L'iniziativa vede oggi il sostegno anche delle istituzioni. La Regione affianca questa iniziativa che punta a informare e tutelare i cittadini di fronte alle truffe. Non solo quelle online, ma quelle che tutti i giorni si manifestano nelle forme più diverse. Allo sportello si troveranno risposte, nella totale garanzia dell'anonimato, sui dubbi e indicazioni su come agire nel caso si sia rimasti vittime di truffe. L'impegno dell'Amministrazione regionale c'è per dare sostegno anche finanziario a questa progettualità che dal Friuli occidentale verrà estesa a tutto il territorio regionale". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli partecipando questa mattina alla sottoscrizione del protocollo che prevede l'istituzione del primo sportello anti-truffe in regione nella sede della Guardia di Finanza di Pordenone. All'incontro per la firma dell'intesa il colonnello Davide Cardia, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone, i rappresentanti della sezione Anfi (l'Associazione nazionale finanzieri d'Italia, che garantirà la presenza allo sportello dei finanzieri in congedo volontari che metteranno a disposizione la loro bagaglio professionalità) e l'associazione udinese Consumatori attivi. Un progetto pilota che allargherà il proprio raggio d'azione a livello regionale. L'associazione dei Consumatori Attivi, guidata dall'avvocato Barbara Puschiasis, ha spiegato come - in particolare dal 2020 - le truffe siano aumentate anche sul territorio regionale. In particolare nell'ambito del trading online, delle criptovalute ma anche rispetto agli eco-bonus. Lo sportello ha proprio l'obiettivo di informare e prevenire la diffusione degli illeciti a danno dei cittadini sul territorio. "Proprio perché questi fenomeni stanno purtroppo aumentando - ha sottolineato l'assessore Zilli - l'Amministrazione regionale è grata per questa iniziativa. Che non è scontata e che vede insieme Guardia di Finanza, associazioni di volontariato e dei consumatori, istituzioni e che denota grande sensibilità e attaccamento alla propria comunità. Anche il fatto che ci siano volontari che garantiranno l'attività dello sportello è un messaggio forte e importante. Da parte dei promotori - ha aggiunto l'assessore Zilli - vi è la volontà di estendere il progetto al territorio regionale. Non mancherà l'impegno e il sostegno finanziario della Regione". "Già in passato - ha ricordato infine Zilli - abbiamo collaborato a iniziative dell'associazione Consumatori Attivi. Una su tutte, il sostegno al fondo per i risparmiatori dopo il crac del sistema delle Cooperative della Carnia e di Trieste qualche anno fa. Inoltre, sul fronte della lotta per la legalità proprio ieri nell'ambito dell'assestamento autunnale si è rifinanziato, con ulteriori 250 mila euro, il Protocollo siglato dalla Regione nel marzo scorso con le Prefetture e le Forze dell'ordine per contrastare le infiltrazioni delle mafie sul territorio regionale. Il Protocollo di oggi ha un'importanza anche sul fronte della prevenzione delle truffe, anche per questo aspetto merita di essere sostenuto". ARC/LIS/al